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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهزّوا عدّتهم أول ما طلب فلوسه| خلّص على صديقه بمعاونة مجرم بالجيزة

الإعدام
الإعدام

لم تشفع صداقتهم ووقوف المجني عليه "رجب" إلي جوار المتهم "محمود" في أزمته المالية ، فقرر التخلص منه، واستعان بصديقه "عمرو" رغم علمه بالصداقة بين الطرفين وكونهم يسكنون في منطقة واحدة في محافظة الجيزة وهي منطقة صفط اللبن ،إتفقوا علي قتل الصديق وجلبوا سيفا ومطواة ووزعوا الأدوار ورتبوا الخطة للتخلص من "رجب" ، بعد أن أقرض "محمود"  والذي يملك مشتل للنباتات مبلغا من المال وطلب بعدها عدة مرات أن يسترده إلا أن المتهم لم يعطه حقه بل قرر بمساعدة صديق آخر أن يتخلص منه. 


واتهمتهم النيابة العامة بعد ورود القضية الي مركز شرطة كرداسة بقتل "رجب" عمدا بعد أن بيتا النية وعقدوا العزم ،وأعدوا سلاحين سيف ومطواة ،واستدرجاه الي حيث أرادوا ثم إنهالوا عليه ضربا وطعنا بأماكن متفرقة من جسده حتي فاضت روحه إلى بارئها، ليس هذا فحسب أكمل المتهمان قضيتهم بجناية اخري حيث قاما بسرقة المال بحوزة القتيل وهاتفه المحمول في نفس الوقت والمكان.


وقضت محكمة الجنايات  بإعدام كل من "محمود. ع .م" 21 سنة صاحب مشتل و" عمرو .م .س"  22 سنة عامل.


وتعريف الإعدام في القانون المصري بقتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.


ويعتبر مفتي جمهورية مصر العربية المسؤول بموجب القانون المصري لمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر.


ومن الناحية القانونية، يكون رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة التي أصدرت حكم الإعدام ولكن إحالة القضية للمفتى إجراءات لابد من اتخاذه حتى لايتم نقض الحكم أمام محكمة النقض.

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