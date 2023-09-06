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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأردن يستضيف حدثًا مهمًا في سياحة المغامرة

المدير العام لهيئة
المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق

تستضيف هيئة تنشيط السياحة الأردنية وبالتعاون مع جمعية Adventure Travel Trade Association (ATTA) الحدث الإقليمي الأبرز المعني في سياحة المغامرة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، AdventureELEVATE Near East، خلال الفترة من 12-14 أكتوبر المقبل.


وصرح المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات بأن الأثر الاقتصادي في استقطاب الأعمال السياحية الجديدة إلى الأردن من خلال استضافة AdventureNEXT Near East في الشرق الأوسط لثلاث سنوات متتالية بلغ ما يقرب 17 مليون دولار، آملين أن يتحول هذا إلى نمو سياحي مستدام للمنطقة ككل، كما أكد عربيات على أهمية الشراكة والتسويق السياحي للمملكة من خلال المكاتب السياحية التي تدعم التركيز على المغامرة والرفاهية والسفر المستدام والثقافي.


في حين أن نشطاء مجتمع المغامرة العالمية والسفر المستدام قد حضروا سنوياً من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالملتقى في أمريكا الشمالية منذ عام 2015، فقد تزايد الاهتمام باستقطاب هذا الحدث النشط لمناطق أخرى من العالم. وتم استبدال ملتقى منظمة تبادل سياحة المغامرة (ATTA) السابق (AdventureNEXT) في الشرق الأدنى والذي أقيم في عامي 2017 و2018، وجرى في الأردن في عام 2019، بملتقى AdventureELEVATE Near East والذي سيجمع نشطاء السياحة، السفر، الترحال، ومحبي المغامرة والإعلام معًا لإبراز ملامح وجهة السفر النشطة تلك.
الرئيس التنفيذي لشركة ATTA شانون ستويل أكد على أن انعقاد هذا الحدث خلال ثلاث سنوات متتالية كان يرافقه زخم يتصاعد من AdventureNEXT في الأردن قبل جائحة كورونا التي فرضت استراحة وهدوء إجباري في الحركة السياحية، وأضاف نحن متشوقون للعودة مع AdventureELEVATE Near East من خلال ما يقدمه الأردن من مزيج قوي من الثقافة والطبيعة والنشاط لمجتمع ATTA لتجربته ثم مشاركته مع المسافرين والمتابعين.


وتشير الأبحاث التي أجرتها ATTA's 2022 Adventure Travel Snapshot بقوة أيضًا إلى أن أكبر محفزات السفر للمغامرة تركز على التجارب الجديدة، بعيدًا عن الوجهات المزدحمة، والسفر مثل السكان والمجتمع المحلي مع وجود أماكن في البحر الأبيض المتوسط على قمة الوجهات الأكثر شهرة.

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IMG-20230906-WA0028
هيئة تنشيط السياحة الأردنية ATTA Adventure Travel الأعمال السياحية الأردن

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