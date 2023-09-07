اتحاد الصناعات: أغلب أسباب تعثر وغلق المصانع أزمات مادية

خصص برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، فقرة خاصة للحديث عن حلول واقتراحات تطوير الصناعة ودعم الصناعات المتعثرة.

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء مصنع الفترة الحالية أمر صعب، نتيجة ارتفاع الاسعار، جراء الأزمات الاقتصادية، ولذلك فكرة إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة هي الافضل.

وأضاف محمد البهي، أن هناك مصانع تعمل بطاقة لا تتجاوز الـ 10 أو الـ 20%، متابعا: لدينا فرص كبيرة جدا لإعادة تشغيل هذه المصانع والاستفادة منها بشكل كبير.

وأكمل: لدينا 19 غرفة للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة..وأغلب أسباب تعثر تلك المصانع هو الجانب المادي، وغلق الأسواق.