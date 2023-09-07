كوريا الجنوبية تحذر من محاولات تغيير الأوضاع في بحر الصين الجنوبي

حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الخميس، من أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحر الصين الجنوبي.

وقال سوك يول إنه لا يمكن التساهل معها، كما دعا إلى نظام بحري قائم على القواعد، حسبما أفاد مكتب الرئاسة الكورية.

وأضاف يول في تصريحات خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن النظام البحري القائم على القواعد أمر بالغ الأهمية في بحر الصين الجنوبي.

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي، من أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يشكل تهديداً يمكن أن يستهدف جميع الدول الأعضاء في هذه القمة.

وشدد على أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتحملون مسؤولية جسيمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.