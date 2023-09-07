السبت انطلاق معرض "معًا" للحرف اليدوية في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية، معرض "معًا" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الأولى، وذلك يوم السبت 9 سبتمبر، في تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يفتتح المعرض الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة.

يضم المعرض مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع أبطالنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتي تشمل "الرسم" و"النحت" و"الخياطة" و"الخزف" "وصناعة الأثاث والكروشيه" و"الشموع" و"النسيج" و"الحلي" و"الجلود" وغيرها من الفنون اليدوية، ويستمر المعرض في الفترة من 9 وحتى 11 سبتمبر 2023.

يشمل برنامج المعرض على مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تحيي فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة لصاحبها محسن صادق، حفل الافتتاح، كما تقدم فرقة "كالوس المسرحجية" لمؤسسها تامر فؤاد عرضًا مسرحيًا في اليوم الثاني، ويتخلل ذلك مجموعة من الورشة التعليمية والتدريبية، وتُختتم الفعاليات مع حفل موسيقي وغنائي رائع للفنانة "سارة الراوي".

يأتي المعرض في إطار الحفاظ على التراث الثقافي والتجارب الإنسانية، وتوفير فرصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم وابتكاراتهم في مجال الحرف اليدوية والأشغال الفنية، وكذلك تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي حول قدرات هؤلاء الأفراد وحقوقهم، والتشجيع على تكافؤ الفرص والاندماج الكامل في المجتمع.

جدير بالذكر أن فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تكوَّنت في فبراير 2020، وقدمت الفرقة على مدار 3 سنوات أكثر من 140 ليلة فنية في محافظات مصر. أما فرقة "كالوس" فقد قدمت العديد من العروض المسرحية وشاركت في العديد من المهرجانات وحصل الفريق على أفضل عرض مسرحي بمهرجان آفاق المسرحي الدولي. كما قدَّمت سارة الراوي كثير من الحفلات داخل مصر وخارجها من خلال فرقة موالي التي أسستها منذ سنوات لإحياء التراث والفن الشعبي، وشاركت مؤخرًا بالغناء في المسلسل التلفزيوني "جزيرة غمام".