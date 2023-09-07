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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحرف اليدوية يطالب الوزارات بالتنسيق لتوطين الصناعة.. ويؤكد: هناك نقص تمويل بالقطاع

صدى البلد

طالب حمادة العادلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، القيادة السياسية في مصر وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعة وفق تعليمات الرئيس، كما طالب جميع الوزارات العمل بتسريع وتيرة العمل لدعم التوجهات الصناعية.

وقال العادلي، في بيان للغرفة، إن هناك انعكاسا للرؤية الإيجابية للقيادة السياسية تجاه قطاع الحرف اليدوية وتوطين الصناعة في مصر، فالاهتمام الحكومي بهذا القطاع يعكس رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد أن توطين الصناعة يعني تعزيز القدرات المحلية في مجال الصناعة والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد، ويعتبر هذا الأمر ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتركيز على قطاع الحرف اليدوية، يمكن تعزيز الثقافة المحلية والهوية الوطنية وتوفير فرص عمل للمصريين.

وطالب العادلي، الوزارات والهئيات الحكومية بالتنسيق فيما بينها ومع القطاع الخاص لضمان تنفيذ هذه الخطة بنجاح، مع ضرورة يتم توفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الحرف اليدوية. 

وأضاف: “لن يحدث ذلك إلا من خلال توفير التمويل المناسب وتوجيه الدعم الفني والتدريب، كما يجب أن يتم تسهيل إجراءات الترخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشاريع الجديدة في هذا القطاع”.

وشدد العادلي على ضرورة تسليط الضوء على منتجات قطاع الحرف اليدوية المصرية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي، من خلال الدعم بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المنتجات، مؤكداً ضرورة تشجيع ودعم جهود توطين الصناعة في مصر، خاصة في قطاع الحرف اليدوية.
 

الإقتصاد المصرى التمويل المناسب التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

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