تحملوا العواقب.. أول رد من الكرملين على إرسال واشنطن يورانيوم منضبا لأوكرانيا

علق الكرملين الروسي، اليوم الخميس، على إرسال واشنطن اليورانيوم المنضب الي أوكرانيا، أنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عواقب هذا القرار.

وأضاف الكرملين أن تحويل واشنطن أصولا روسية لأوكرانيا قرار غير قانوني وسيتم الطعن فيه.

وانتقد الكرملين القرار الأمريكي بمنح أوكرانيا 5.4 مليون دولار من الأصول المصادرة لدعم إعادة الإدماج وإعادة التأهيل المخضرمين، الذي أعلنته واشنطن، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.

وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويدفعها للمخاطر.