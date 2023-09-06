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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على قرار بريطانيا بتصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن مجموعة فاجنر المرتزقة "غير موجودة" من وجهة نظر قانونية، وذلك تعليقا على قرار بريطاني بتصنيفها منظمة إرهابية.

 

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، مجموعة فاجنر، وهي ميليشيا خاصة كان يقودها سابقا الراحل يفجيني بريجوجين، بأنها "عنيفة ومدمرة" وقالت إنها  بمثابة "أداة عسكرية لروسيا وفلاديمير بوتين في الخارج".

 

ووفقا لوكالة "رويترز" قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "لا يوجد شيء للتعليق عليه. ربما يمكن للمرء أن يضيف فقط أنه، من الناحية القانونية، لا توجد مثل هذه المجموعة".

 

وعملت مجموعة فاجنر في سوريا وليبيا وعدد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا.

 

كما جندت الآلاف من المدانين من السجون الروسية للقتال في أوكرانيا، مما وفر القوة الهجومية الرئيسية لهجوم روسيا على مدينة باخموت.

 

وفي يونيو من هذا العام، شنت تمردا قصيرا ضد كبار الضباط في الجيش في روسيا، أدانه الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره خيانة.

 

وفي 23 أغسطس، قتل بريجوجين وكبار مساعديه عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف غير مفسرة حتى الآن.

 

وتتمركز بقايا القوة القتالية الروسية التابعة لفاجنر الآن في بيلاروسيا.

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