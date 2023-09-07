رئيس مياه الدقهلية يوزع شهادات ختام دورة "مراجع داخلي"

سلم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ شهادات إتمام دورة مراجع داخلي ISO 21001/2018 (نظم إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية)، والتي قدمتها شركة كونفيرمتي أشورنس وكيل (TUV- AUSTRIU).

وحضر التدريب ممثلي شركات: الفيوم، والشرقية، والدقهلية، ومياه القاهرة، والأقصر، والمنيا، وقنا، ومطروح، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحاضر في الدورة الدكتور حمدي كرار، كبير مراجعي الأيزو، وبحضور أحمد جمال، مدير إدارة الجودة والنزاهة بالشركة القابضة، والدكتور إبراهيم حسن، مدير الإدارة العامة للمراجعة التجارية بالشركة القابضة.

وقد شارك في تسليم الشهادات للمتدربين ممثلي شركة كونفيرمتي أشورنس، كما قدموا شهادة تقدير للمهندس خالد نصر، تقديرًا لدعمه المستمر لتدريب ورفع كفاءة العاملين، من خلال مركز التدريب الإقليمي بااشركة.

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