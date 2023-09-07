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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغردقة يعلن خطة تعديل خطوط السير وإضافة خدمات نقل داخلي جديدة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع الجهات المختصة في مجلس المدينة وإدارة المواقف لبحث تعديل خطوط السير وتوزيع خدمات السرفيس الداخلي، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل الداخلي وتسهيل التنقل للمواطنين والطلاب في المدينة.

وفي بيان صادر عن مجلس مدينة الغردقة، أكد رئيس المدينة أن الهدف الرئيسي هو تحسين تجربة المواطنين والطلاب، وضمان توفير وسائل النقل الكافية في المناطق ذات الكثافة السكانية. وفي هذا السياق، قامت اللجنة المشكلة بعمل مقترح جديد لضبط خطوط السير الداخلية وتوفير السيارات اللازمة.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة إرضاء السائقين، بجانب تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين. ستشمل الخطط أيضًا تشغيل سيارات سرفيس إضافية خلال ساعات الذروة لضمان توافر وسائل النقل خلال فترات ازدحام الصباح والظهيرة.

وختم رئيس المدينة بالتأكيد على أهمية تنفيذ المنظومة المتكاملة بشكل جيد لتحقيق الاستفادة للجميع، وأن نجاح أي منظومة يكمن في تحقيق المصلحة المشتركة دون إلحاق أي ضرر بأي طرف.

يأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود المستمرة لتحسين خدمات النقل العام وتيسير حياة المواطنين في مدينة الغردقة.

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