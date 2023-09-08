حق الكلب رجع ..مفاجأة غير سعيدة لمرتكب جريمة الضرب

‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على شخص لاتهامه بالتعدي على كلب بالساحل ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وينص القانون علي عقوبات رادعة

نص العقوبات

حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه على كل من قتل عمدا حيوانا أو تعدي عليه بالضرب من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي وكل من يقوم بسم حيوان

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على " كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.