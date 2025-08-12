 فيديو “جيسيكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

أشعل فيديو “جيسيكا وحوت الأوركا” السوشيال ميديا، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بمقطع فيديو مثير للدهشة، ظهرت فيه امرأة تدعي جيسكا وهي تداعب سمكة حوت الأوركا وكأنها حيوان أليف، وقيل فى المقطع إنها مدربة السمكة لعمر عام كامل، وإنها اعتادت أن تسبح بجوار الحوت وتطعمه دون أي خوف.

المقطع حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، وانقسمت التعليقات بين الإعجاب بالشجاعة والدهشة من جرأة المشهد، بينما سارع آخرون للتشكيك في حقيقته.

التحقيق يكشف الفيديو لجيسكا مزيف

بحسب وحدة التحقق من الأخبار ، تبيّن أن الفيديو مصنوع بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

المقطع نُشر لأول مرة في 15 يناير 2025 على حساب “susies.experiment” على TikTok، وكان يحمل وسمًا واضحًا “AI Generated”، ما يؤكد أن المشهد لم يُصور في عرض كبير، بل هو إنتاج رقمي احترافي.

كيف تكتشف أنه مزيف؟

خبراء التقنية يشيرون إلى أن مثل هذه الفيديوهات، رغم واقعيتها، يمكن كشف زيفها من خلال ملاحظة بعض التفاصيل، مثل:

حركة المياه غير الطبيعية حول الشخص والقرش.

إضاءة متداخلة وغير منطقية على جسم الكائن البحري.

تكرار أنماط معينة في حركة الذيل أو الزعانف.

تحذير من الانسياق وراء المحتوى المضلل

يحذر المتخصصون من التسرع في تصديق أو مشاركة مثل هذه المقاطع دون تحقق، خاصة مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجعل المشاهد المفبركة شديدة الإقناع، وقد تُستخدم لأغراض ترفيهية أو للتأثير على الرأي العام.