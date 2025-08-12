وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت والكحة غالبًا بيكونوا نتيجة التهاب في الحلق أو الأحبال الصوتية أو الجهاز التنفسي، وأحيانًا بسبب الإفراط في الكلام أو التعرض لهواء جاف أو ملوث.

هنا خطوات تساعدك على التحسن:

1. راحة الصوت

قللي الكلام قدر الإمكان، وتجنبي الصراخ أو رفع الصوت.

لو لازم تتكلمي، خلي الصوت هادئ وبطيء.



2. ترطيب الحلق والجسم

اشربي مياه دافئة على مدار اليوم.

المشروبات العشبية (مثل الينسون، الزنجبيل بالعسل، النعناع) تهدّي الحلق.

غرغرة بماء دافئ وملح مرتين يوميًا تساعد على تقليل الالتهاب.



3. البخار

استنشاق بخار ماء دافئ (ممكن تضيفي نعناع أو بابونج) يرطّب الأحبال الصوتية ويخفف الكحة.



4. العسل

ملعقة عسل طبيعي صباحًا ومساءً تلطّف الحلق وتقلل الكحة.



5. تجنب المهيجات

ابتعدي عن التدخين والروائح القوية.

تجنبي الأطعمة الحارة جدًا أو الحمضية لأنها تهيج الحلق.



6. التغذية

تناول أطعمة لينة ودافئة (شوربة، بطاطس مسلوقة، زبادي) حتى يهدأ الحلق.



7. متى تزورين الطبيب؟

إذا استمرت بحة الصوت والكحة أكثر من أسبوعين.

إذا صاحبها صعوبة تنفس، ألم شديد، أو خروج دم مع السعال.