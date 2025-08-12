لذيذ وسهل.. طريقة عمل آيس كريم مانجو

إذا كنتِ تودين تقديم وصفات مختلفة. بالمانجو نقدم إليك طريقة سهلة لعمل آيس كريم المانجو في البيت بدون ماكينة:
المكونات
2 كوب مانجو طازة مقطعة مكعبات (أو مجمدة)
1 كوب كريمة خفق باردة
½ كوب حليب مكثف محلى
عصير نصف ليمونة (اختياري لتوازن الطعم)
الطريقة
تحضير المانجو:
ضعي مكعبات المانجو في الخلاط واضربيها حتى تحصلي على بوريه ناعم.
أضيفي عصير الليمون وقلبي.
خفق الكريمة:
في وعاء بارد، اخفقي الكريمة بالمضرب الكهربائي حتى تتماسك وتصبح كريمية.
الدمج:
أضيفي الحليب المكثف إلى الكريمة المخفوقة وقلبي برفق.
ضيفي بوريه المانجو تدريجيًا مع التقليب بخفة حتى تمتزج المكونات.
التجميد:
ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق وأدخليه الفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك.
قبل التقديم، أخرجيه من الفريزر واتركيه 5 دقائق ثم اغرفيه بالملعقة. نصيحة: لو تحبي القوام يكون ناعم جدًا زي المحلات، ممكن تخرجيه من الفريزر بعد ساعتين وتقلبينه بالشوكة أو المضرب اليدوي ثم ترجعيه يكمل تجميد.