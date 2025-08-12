طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروف باسم "ياسمين" ليتبين خلال التحقيقات أنه في الحقيقة شاب، وليس فتاة كما كان يدّعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عثرت السلطات بحوزته على أدوات ومواد منافية للآداب العامة، ما زاد من صدمة المتابعين الذين كانوا يتابعون محتواه منذ فترة طويلة.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة ودوافع المتهم، في حين تواصل المنصات امتلاءها بردود الأفعال المندهشة والغاضبة من الخدعة التي تعرض لها الجمهور.



