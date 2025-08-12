ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

خطفت النجمة آمال ماهر الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الفخامة والنعومة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأزرق السماوي بتصميم "وان شولدر" أنيق، تزينه تطريزات فضية لامعة على الخصر أضفت لمسة راقية ومميزة.

جاء الفستان من قماش ستان انسيابي يمنح مظهرًا راقيًا وحركة انسيابية جذابة، مع قصة تبرز قوامها الممشوق بأسلوب أنثوي راقٍ.

وأكملت آمال ماهر إطلالتها باختيار أقراط طويلة مرصعة وحذاء بكعب عالٍ باللون الميتاليك، فيما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع ترك خصلات ناعمة منسدلة على جانبي الوجه، لتضفي لمسة رومانسية على مظهرها. أما المكياج فجاء هادئًا بألوان طبيعية ركزت على إبراز العيون وتحديد الشفاه بدرجة ناعمة، مما زاد الإطلالة أناقة وبساطة في آن واحد.

ظهور آمال ماهر بهذه الإطلالة أكد مرة أخرى ذوقها الرفيع في اختيار أزيائها، وقدرتها على المزج بين البساطة والرقي بأسلوب يخطف الأنظار