أستراليا تعترف بفلسطين ونيوزيلندا تدرس.. عزلة أمريكية تتعمق بسبب غزة | تقرير
الطقس اليوم: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية
أبو الدهب: زيزو لا يستحق الملايين.. والأهلي بعيد عن العالمية
أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر
تحول لكتلة لهب.. حريق هائل يلتهم مصنع أحذية في المرج
النرويج تراجع استثماراتها المرتبطة بإسرائيل وترفض تمويل الاحتلال وحرب غزة
بعد 24 ساعة على هزة مدمرة.. زلزال جديد يضرب باليكسير غرب تركيا | تقرير
تشغيل قطار "ثانية فاخرة" جديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم.. اعرف المواعيد
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
فيريرا يدرس ضم شريف لقائمة الزمالك أمام المقاولون.. وهذا موقف بيزيرا
خطوات تصعيدية من زيزو ضد الزمالك وجماهيره.. واتهام المجلس بالتحريض ضده
مرأة ومنوعات

سلطة البطاطس بالمايونيز مثل المطاعم

سلطة بطاطس بالمايونيز
سلطة بطاطس بالمايونيز
ريهام قدري

اذا كنتِ من محبي سلطات المختلفة إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز مثل المطاعم:

المكونات

4 حبات بطاطس متوسطة (حوالي 600 جم)
½ كوب مايونيز
¼ كوب زبادي (اختياري لخفّة الطعم)
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة شبت مفروم (اختياري)
1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم أو 2 بصل أخضر مفروم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

الطريقة

سلق البطاطس

اغسلي البطاطس جيدًا ثم اسلقيها في ماء مملح حتى تنضج (حوالي 20 دقيقة).
صفيها واتركيها تبرد قليلًا، ثم قشريها وقطّعيها مكعبات متوسطة.

تحضير الصوص

في بولة كبيرة ضعي المايونيز، الزبادي، عصير الليمون، الملح، والفلفل.
أضيفي البقدونس والشبت والبصل المفروم وقلّبي.

خلط البطاطس مع الصوص

ضعي البطاطس في البولة وقلّبي برفق حتى تتغطى بالصوص.

التقديم

غطي البولة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم حتى تمتزج النكهات.
يمكن تزيين الوجه برشة بقدونس أو شبت إضافي.

نصيحة: إذا أردتِ طعمًا غنيًا أكثر، يمكنك إضافة بيضة مسلوقة مقطعة مكعبات صغيرة أو ذرة حلوة مع البطاطس.

