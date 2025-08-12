اذا كنتِ من محبي سلطات المختلفة إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز مثل المطاعم:

المكونات

4 حبات بطاطس متوسطة (حوالي 600 جم)

½ كوب مايونيز

¼ كوب زبادي (اختياري لخفّة الطعم)

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة شبت مفروم (اختياري)

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم أو 2 بصل أخضر مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

الطريقة

سلق البطاطس

اغسلي البطاطس جيدًا ثم اسلقيها في ماء مملح حتى تنضج (حوالي 20 دقيقة).

صفيها واتركيها تبرد قليلًا، ثم قشريها وقطّعيها مكعبات متوسطة.

تحضير الصوص

في بولة كبيرة ضعي المايونيز، الزبادي، عصير الليمون، الملح، والفلفل.

أضيفي البقدونس والشبت والبصل المفروم وقلّبي.

خلط البطاطس مع الصوص

ضعي البطاطس في البولة وقلّبي برفق حتى تتغطى بالصوص.

التقديم

غطي البولة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم حتى تمتزج النكهات.

يمكن تزيين الوجه برشة بقدونس أو شبت إضافي.

نصيحة: إذا أردتِ طعمًا غنيًا أكثر، يمكنك إضافة بيضة مسلوقة مقطعة مكعبات صغيرة أو ذرة حلوة مع البطاطس.