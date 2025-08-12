قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تبرر استهداف 6 صحفيين في غزة باتهامات "باطلة" | تقرير
ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد
نتنياهو يرفض أي صفقة جزئية لإعادة المختطفين ويتمسك بشروطه
أزمة كولر.. أمير هشام يكشف حقيقة خطابات وزارة الرياضة إلى الأهلي
خطة إسرائيلية لاحتلال غزة خلال أسبوعين وتعبئة 250 ألف جندي وسط تحذيرات من كارثة
فتح باب الالتحاق بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر.. اعرف التفاصيل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر تارجت بأوستن وتوقيف مشتبه به
أكثر من 60 قتيلاً فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة خلال 24 ساعة
ثروت سويلم يكشف عن عقوبة جماهير الزمالك بعد واقعة سبّ زيزو
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
نوع أوراق يمنع السرطان والتوتر والأمراض النفسية

اسماء محمد

تعد أوراق الريحان من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في علاج الأمراض والمشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع cancer نكشف لكم أهم فوائد اوراق الريحان.

مضادات الأكسدة


يحتوي الريحان على مضادات أكسدة قوية، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات وفيتاميني أ و سي والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم وقد يساعد هذا النشاط المضاد للأكسدة في تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا المرتبط بتطور السرطان.

تأثيرات مضادة للالتهابات


يزيد الالتهاب المزمن من خطر الإصابة بالسرطان وتطوره ويحتوي الريحان على زيوت عطرية مثل الأوجينول واللينالول والسيترونيلول، والتي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات وبتقليل الالتهاب، قد يساعد الريحان في إدارة الالتهابات وأعراض السرطان.

المناعة

دعم المناعة

تُضعف مخاطر علاجات السرطان، كالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، جهاز المناعة.

يحتوي الريحان على فيتامينات ومعادن أساسية لوظيفة المناعة، مثل فيتامين سي والزنك والحديد ومن خلال دعم صحة المناعة، يُساعد الريحان مرضى السرطان على التأقلم بشكل أفضل مع العلاجات، ويُقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

تعزيز العناصر الغذائية

يُعد الريحان مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ك، والمنجنيز، والكالسيوم، والمغنيسيوم وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا في صحة العظام، وتخثر الدم، والصحة العامة، وهي أمور مهمة لمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج.

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

دعم الهضم

تؤثر بعض علاجات وأدوية السرطان على الهضم والشهية ويحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول والسينول، والتي قد تساعد على الهضم، وتقلل الانتفاخ، وتخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تخفيف التوتر

قد يُسبب تشخيص السرطان وعلاجه ضغوطًا بدنية ونفسية كبيرة.

يحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول واللينالول، المعروفين بتأثيرهما المُهدئ والمُخفف للتوتر و قد يُساعد إضافة الريحان إلى وجبات الطعام أو شاي الأعشاب مرضى السرطان على إدارة التوتر وتحسين صحتهم العامة.

الريحان اوراق الريحان فوائد اوراق الريحان السرطان المناعة التوتر تمنع السرطان

أبطال فيلم "درويش" يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص

نوع أوراق يمنع السرطان والتوتر والأمراض النفسية

الأحمر الناري.. سيرين عبد النور بإطلالة جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

