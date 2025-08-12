نوع أوراق يمنع السرطان والتوتر والأمراض النفسية

تعد أوراق الريحان من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في علاج الأمراض والمشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع cancer نكشف لكم أهم فوائد اوراق الريحان.

مضادات الأكسدة



يحتوي الريحان على مضادات أكسدة قوية، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات وفيتاميني أ و سي والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم وقد يساعد هذا النشاط المضاد للأكسدة في تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا المرتبط بتطور السرطان.

تأثيرات مضادة للالتهابات



يزيد الالتهاب المزمن من خطر الإصابة بالسرطان وتطوره ويحتوي الريحان على زيوت عطرية مثل الأوجينول واللينالول والسيترونيلول، والتي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات وبتقليل الالتهاب، قد يساعد الريحان في إدارة الالتهابات وأعراض السرطان.

دعم المناعة

تُضعف مخاطر علاجات السرطان، كالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، جهاز المناعة.

يحتوي الريحان على فيتامينات ومعادن أساسية لوظيفة المناعة، مثل فيتامين سي والزنك والحديد ومن خلال دعم صحة المناعة، يُساعد الريحان مرضى السرطان على التأقلم بشكل أفضل مع العلاجات، ويُقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

تعزيز العناصر الغذائية

يُعد الريحان مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ك، والمنجنيز، والكالسيوم، والمغنيسيوم وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا في صحة العظام، وتخثر الدم، والصحة العامة، وهي أمور مهمة لمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج.

دعم الهضم

تؤثر بعض علاجات وأدوية السرطان على الهضم والشهية ويحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول والسينول، والتي قد تساعد على الهضم، وتقلل الانتفاخ، وتخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تخفيف التوتر

قد يُسبب تشخيص السرطان وعلاجه ضغوطًا بدنية ونفسية كبيرة.

يحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول واللينالول، المعروفين بتأثيرهما المُهدئ والمُخفف للتوتر و قد يُساعد إضافة الريحان إلى وجبات الطعام أو شاي الأعشاب مرضى السرطان على إدارة التوتر وتحسين صحتهم العامة.