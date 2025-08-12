قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

ارتفاع الدهون الثلاثية مؤشر خطر على حياتك

الدهون الثلاثية
الدهون الثلاثية
ريهام قدري

الدهون الثلاثية (Triglycerides) هي نوع من الدهون (الليبيدات) الموجودة في الدم، وهي مصدر أساسي للطاقة، لكن ارتفاعها عن المعدل الطبيعي قد يشكل خطراً على صحة القلب والأوعية الدموية. 

إليك كل ما تحتاجين معرفته بشكل مفصل:

ما هي الدهون الثلاثية؟

هي جزيئات دهنية تتكون من جليسرول + 3 أحماض دهنية.

تأتي من مصدرين:

1. الطعام (خصوصاً الأطعمة الغنية بالدهون والسكر).


2. الكبد الذي يصنعها من السعرات الزائدة.

يتم تخزينها في الخلايا الدهنية لاستخدامها كمصدر للطاقة عند الحاجة.

لماذا ارتفاع الدهون الثلاثية مضر بالقلب؟

1. تزيد من تصلب الشرايين ترسيب الدهون في جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ضيقها وفقدان مرونتها.


2. ترتبط بانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) الذي يحمي القلب.


3. ترفع الكوليسترول الضار (LDL) الصغير والكثيف، وهو أخطر في تكوين الترسبات.


4. تزيد من خطر الإصابة:

أمراض الشريان التاجي (جلطات القلب).

السكتة الدماغية.

متلازمة التمثيل الغذائي (Metabolic Syndrome) التي تشمل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الإنسولين.

أهم أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية

الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات المكررة.

زيادة الوزن أو السمنة.

قلة النشاط البدني.

الإفراط في تناول الكحول.

بعض الأمراض مثل:

السكري غير المتحكم فيه.

قصور الغدة الدرقية.

أمراض الكبد أو الكلى.


بعض الأدوية (مثل الكورتيزون، ومدرات البول الثيازيدية، وحبوب منع الحمل).

الأعراض

 غالباً لا يسبب ارتفاع الدهون الثلاثية أعراضاً مباشرة، لكنه يكتشف من خلال تحليل صورة الدهون.
 في حالات الارتفاع الشديد (>1000 ملجم/ديسيلتر)، قد يسبب:

ألم بالبطن (بسبب التهاب البنكرياس).

ترسبات دهنية صفراء على الجلد (Xanthomas).

الوقاية وخفض الدهون الثلاثية

1. النظام الغذائي:

تقليل السكريات البسيطة والمشروبات الغازية.

الحد من الأطعمة المقلية والدهنية المشبعة.

الإكثار من الأسماك الدهنية (سلمون، ماكريل، سردين) الغنية بالأوميغا-3.

الإكثار من الخضار، الحبوب الكاملة، والبقوليات.

2. الوزن الصحي: فقدان 5-10% من الوزن قد يخفض الدهون الثلاثية بنسبة كبيرة.


3. النشاط البدني: 150 دقيقة من الرياضة المعتدلة أسبوعياً.


4. الامتناع عن الكحول.


5. ضبط الأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم.


6. الأدوية: في حال كان الارتفاع شديداً، قد يصف الطبيب:

فيبرات (Fibrates).

أحماض أوميغا-3 بجرعات علاجية.

نياسين أو أدوية خافضة للكوليسترول (Statins) في بعض الحالات.

خلاصة:
ارتفاع الدهون الثلاثية ليس مجرد رقم في التحليل، بل هو مؤشر خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية، خصوصاً إذا ترافق مع ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم أو السكر. التحكم فيه يعتمد بشكل أساسي على أسلوب الحياة، مع الأدوية عند الضرورة.


 

الدهون الثلاثية

