الأحمر الناري.. سيرين عبد النور بإطلالة جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة وخاطفة للأنظار، حيث ارتدت فستانًا أحمر طويلًا ضيّق القَصّة يبرز قوامها الممشوق، بتصميم أنثوي جذاب مع أكتاف مكشوفة وتفاصيل draping راقية عند منطقة الصدر والخصر، وانسدل ذيل الفستان على الأرض ليضفي لمسة من الفخامة.

نسقت سيرين إطلالتها مع مجوهرات ذهبية لافتة، شملت عقدًا أنيقًا وأساور وخواتم متناسقة، إلى جانب أقراط بسيطة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان دافئة مع أحمر شفاه نيود، وتسريحة شعر منسدل بتموجات طبيعية.

الإطلالة جمعت بين البساطة والرقي، وعكست ذوق سيرين المميز في اختيار أزياء السهرات التي تجمع بين الجرأة والنعومة.