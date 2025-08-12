بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

في واقعة هزّت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل بشكل كبير، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على البلوجر ياسمين التي تسمي نفسها باسم “ياسمين تخلي الحجر يلين”، بعد نشرها مقاطع فيديو وُصِفَت بأنها خادشة للحياء العام وتحمل إيحاءات وألفاظًا غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وجني أرباح من الإعلانات.





المفاجأة التي أثارت ضجة واسعة

لم يكن المحتوى الصادم هو المفاجأة الوحيدة، إذ كشفت التحريات أن “ياسمين” ليست أنثى كما ظهرت للمتابعين، بل متحول جنسيًا (شيميل)، وهو ما أثار حالة واسعة من الدهشة بين الجمهور، خاصة بأن مظهرها الخارجي لا يوحي بكونها متحولة جنسيًا.





تفاصيل الضبط على البلوجر ياسمين

عثرت أجهزة الأمن عند القبض عليها، على أدوات جنسية وأجهزة تصوير احترافية كانت تستخدمها في إعداد وبث المحتوى الخاص بها.

وتم التحفظ على هواتفها والأجهزة الخاصة بها لفحصها ومراجعة نشاطها عبر منصات التواصل.

الاتهامات الموجهة للبلوجر ياسمين:

1. نشر محتوى خادش للحياء.

2. التحريض على الفسق والفجور.

3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.





الإجراءات القانونية ضد البلوجر ياسمين

تم تحرير محضر رسمي وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وبحسب المصادر، ستُحتجز “ياسمين” في سجن الرجال، لكونها مسجلة رسميًا كذكر رغم مظهرها الأنثوي.





ردود الفعل على السوشيال ميديا



انقسمت ردود الأفعال بين من اعتبر الأمر قضية أخلاقية تستحق العقاب، ومن رأى أنها مسألة شخصية لا تستدعي كل هذا الجدل، بينما علّق آخرون على قدرة “ياسمين” في خداع المتابعين لفترة طويلة.