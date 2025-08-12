بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاملين وسائق توك توك بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول عاملان "أحدهما سائق دراجة نارية مصاب بجروح"، وطرف ثان سائق مركبة "توك توك"مصاب بجروح، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وذلك بسبب خلافات حول أولوية المرور ، حيث قاموا بالتعدى على بعضهم البعض وإحداث الإصابات المشار إليها ، وضبط بحوزتهم (أسلحة بيضاء - الكلب) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





