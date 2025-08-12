قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
ديني

مفتي الأردن: الذكاء الاصطناعي يجب تسخيره لخدمة قضايا الأمة الإسلامية

مفتي الأردن
مفتي الأردن
محمد شحتة

أكَّد الدكتور أحمد الحسنات، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى والقضايا الكبرى للأمة الإسلامية، مع ضرورة وضع معايير وضوابط أخلاقية منسجمة مع قواعد الشريعة لضبط استخدامه، مشددًا على أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وبحضور علماء ووزراء ومُفتين ومتخصصين من مختلف دول العالم.

وأشار مفتي الأردن إلى أن "العصر الذي تمرُّ به البشرية اليوم من أكثر العصور تعقيدًا لما وصلت إليه من تقدُّم في المجال العلمي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أن هذا التقدم بات يشكل ركيزة أساسية في الحياة اليومية للإنسان المعاصر، وأن العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء مطالبون بالاستفادة من هذا العلم وتسخيره لخدمة الأمة.

وأوضح مفتي الأردن أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل ومعالجة كَمٍّ هائل من المعلومات الشرعية لتقديم إجابات سريعة ودقيقة، وتصنيف الفتاوى وترتيبها وَفْقَ الموضوعات والمراجع، فضلًا عن الترجمة والتعريب، والتحقق من صحَّة المعلومات؛ ما يسهِّل وصول المستفتين إلى الإجابات الصحيحة بلغات مختلفة.

وحذَّر مفتي الأردن من سلبيات الذكاء الاصطناعي، ومنها "التزييف العميق" وتزوير الحقائق ونسبة الأقوال إلى غير أهلها، بما يهدد الأمن الاجتماعي ويزعزع الثقة بالمصادر الموثوقة، مشددًا على ضرورة تأهيل العلماء للتعامل مع هذه التقنيات المعاصرة في خدمة القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، حيث أدى الذكاء الاصطناعي دَورًا في توجيه الرأي العام العالمي للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وبين أن من أبرز التحديات أمام المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي "غياب البُعد الإنساني"، إذ تعتمد الآلة على المعلومات المتاحة فحسب، دون مراعاة الحالة النفسية أو الظروف الاجتماعية للمستفتي، وهو ما يجعلها أداةً مساعدة للمفتي المتخصص لكنها لا تستطيع بمفردها إصدار فتوى مكتملة الأركان، لأن الفتوى تتغير بتغير الأشخاص والأزمنة والأماكن والظروف.

واختتم سماحة مفتي الأردن كلمته بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي "مجرد آلة صماء" لا تخضع لمعايير دينية أو أخلاقية، وقد يقدم معلومات مغلوطة أو فتاوى شاذة، مشددًا على وجوب وضع الضوابط الشرعية التي تضمن أن يكون استخدامه في إطار التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

هاتف "Galaxy S25 FE"

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy S25 FE"

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

انهيار أسرته و أصدقائه..تشيع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير في مسجد أبوبكر الصديق

إنهيار أسرته وأصدقائه.. تشييع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير

بالصور

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو "جيسكا وحوت الأوركا" يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

