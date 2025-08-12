قرار جديد من البنك التجاري الدولي.. تفاصيل

قرر البنك التجاري الدولي تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3%، وذلك اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك لتقديم مزيد من التيسيرات لعملائه وتحسين تجربتهم في استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر أو إجراء المعاملات الدولية.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملاء وتقليل التكاليف المرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، بما يوفر مرونة أكبر في التعاملات المالية العالمية. ويُعد هذا التخفيض جزءًا من استراتيجية البنك لمواكبة احتياجات السوق وتعزيز تنافسيته من خلال تقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة.

وأكد البنك على التزامه بتقديم حلول مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.

ويأتي القرار أيضًا في سياق تعزيز الشفافية وتسهيل العمليات المصرفية المتعلقة بالتعاملات الدولية، ما يجعل البنك خيارًا مفضلًا للعملاء محليًا وعالميًا.

ويواصل البنك التجاري الدولي العمل على تحسين خدماته المصرفية بما يتماشى مع تطلعات العملاء ومتغيرات الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على مكانته الريادية في القطاع المصرفي.