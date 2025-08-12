قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل سياسي: إسرائيل تمضي في مخطط التهجير والتدمير بدعم أمريكي
مفتي موسكو: دمج الذكاء الاصطناعي في الإفتاء ممكنٌ وضروري ولكن بحذر ومسئولية
"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات
وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة
مصادر: وفد حماس في القاهرة لإعادة التنسيق وتهدئة التوتر مع مصر
منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. الرئيس السيسي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين
مفتي تونس: مصر تقوم بدور كبير في القضية الفلسطينية وستبقى رايتها شامخة
بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاملين وسائق توك توك بالجيزة
مفتي الأردن: الذكاء الاصطناعي يجب تسخيره لخدمة قضايا الأمة الإسلامية
الرئيس السيسي: شباب مصر يمتلكون وعياً وطنياً وعزيمة قوية.. وهم حماة الوطن من المخاطر
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أصدر وزراء خارجية 24 دولة أوروبية وعدد من المفوضين الأوروبيين، اليوم، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن بالغ قلقهم من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدين أن المعاناة بلغت "مستويات لا تصدق"، وأن المجاعة باتت "تتكشف أمام أعين العالم".

ودعا البيان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري وغير المشروط بإدخال جميع مساعدات المنظمات الدولية إلى غزة، مشددا على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية وضمان وصولها الآمن إلى المدنيين المتضررين.

وأكد الموقعون أن الوضع الحالي يستدعي إجراءات عاجلة لوقف المجاعة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك السريع وتكثيف جهود الإغاثة.

وأعرب الوزراء والمفوضون عن امتنانهم لـ مصر والولايات المتحدة وقطر على دورهم في السعي الحثيث للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرين أن أي تهدئة يجب أن ترافقها خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني ورفع القيود عن دخول المساعدات.

في سياق متصل، شدد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على ضرورة أن تبذل الدول الأوروبية أقصى جهدها لمنع نقل الأسلحة إلى أماكن ترتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك "جزء لا يتجزأ من التزام أوروبا بالقانون الدولي الإنساني".

ودعا إلى تكثيف الدعم الدولي لإيصال المساعدات إلى غزة دون عوائق، مؤكدا أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية فوق كل الحسابات السياسية.

وزراء خارجية 24 دولة أوروبية المفوضين الأوروبيين قطاع غزة الوضع الإنساني في قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

بنك تجارى

قرار جديد من البنك التجاري الدولي.. تفاصيل

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة بعنوان دور الاكتشافات الأثرية في صناعة السياحة الثقافية

وزيرة التضامن

التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد