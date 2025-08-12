وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة

أصدر وزراء خارجية 24 دولة أوروبية وعدد من المفوضين الأوروبيين، اليوم، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن بالغ قلقهم من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدين أن المعاناة بلغت "مستويات لا تصدق"، وأن المجاعة باتت "تتكشف أمام أعين العالم".

ودعا البيان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري وغير المشروط بإدخال جميع مساعدات المنظمات الدولية إلى غزة، مشددا على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية وضمان وصولها الآمن إلى المدنيين المتضررين.

وأكد الموقعون أن الوضع الحالي يستدعي إجراءات عاجلة لوقف المجاعة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك السريع وتكثيف جهود الإغاثة.

وأعرب الوزراء والمفوضون عن امتنانهم لـ مصر والولايات المتحدة وقطر على دورهم في السعي الحثيث للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرين أن أي تهدئة يجب أن ترافقها خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني ورفع القيود عن دخول المساعدات.

في سياق متصل، شدد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان على ضرورة أن تبذل الدول الأوروبية أقصى جهدها لمنع نقل الأسلحة إلى أماكن ترتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك "جزء لا يتجزأ من التزام أوروبا بالقانون الدولي الإنساني".

ودعا إلى تكثيف الدعم الدولي لإيصال المساعدات إلى غزة دون عوائق، مؤكدا أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية فوق كل الحسابات السياسية.