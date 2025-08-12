مجلس الوزراء السعودي يندد بقرار السلطات الإسرائيلية احتلال قطاع غزة

ندد مجلس الوزراء السعودي بأقوى العبارات وأشدها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، مدينا إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء السعودي برئاسة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد العمل لمدة سنة بقرار وجوب التقدم إلى مكتب العمل لتسوية النزاع ودياً قبل رفع الدعاوى إلى المحكمة العمالية.

كما أصدر قرار بتعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

