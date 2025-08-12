قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا
انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد
إطلاق اسم فهمي عمر على ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتي لا بديلاً عنه
غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصحة العالمية: مخزون معظم الأدوية في قطاع غزة صفر

محمود نوفل

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مخزون معظم الأدوية في قطاع غزة صفر، مشيرة إلى أن المجاعة منتشرة في قطاع غزة حيث تم تسجيل العديد من حالات الوفاة جراء سوء التغذية.

وشددت منظمة الصحة العالمية في تصريحات لها علي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لإدخال المساعدات ، لافتة إلى أن المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة ليست كافية.

وذكرت المنظمة، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة تتجاوز 300 %.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك انهيار كامل للبنية التحتية للمنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن 80 شاحنة فقط من المساعدات الطبية دخلت غزة منذ شهر يونيو.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك معدات طبية وصلت إلى مطار بن جوريون والسلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى قطاع غزة.

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

