الصحة العالمية: مخزون معظم الأدوية في قطاع غزة صفر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مخزون معظم الأدوية في قطاع غزة صفر، مشيرة إلى أن المجاعة منتشرة في قطاع غزة حيث تم تسجيل العديد من حالات الوفاة جراء سوء التغذية.

وشددت منظمة الصحة العالمية في تصريحات لها علي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لإدخال المساعدات ، لافتة إلى أن المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة ليست كافية.

وذكرت المنظمة، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة تتجاوز 300 %.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك انهيار كامل للبنية التحتية للمنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن 80 شاحنة فقط من المساعدات الطبية دخلت غزة منذ شهر يونيو.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك معدات طبية وصلت إلى مطار بن جوريون والسلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى قطاع غزة.