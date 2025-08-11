قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الصحة العالمية: خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل مقلقة للغاية

هاجر رزق

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية ، من أن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل "مقلقة للغاية وتعرض مزيدا من الأطفال للخطر" نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، خلال حسابة على منصة "اكس".

وشدد جيبريسوس على أن "المزيد من التصعيد العسكري سيؤدي إلى تعريض مزيد من الأطفال للخطر، نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية".

وقال جيبريسوس، على حسابه بمنصة "إكس"، الليلة الماضية، إن "خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة مقلقة للغاية، بالنظر إلى الوضع الإنساني والصحي المتردي أصلا في أنحاء القطاع"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وجدد مدير منظمة الصحة العالمية، دعوته إلى "إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد والواسع إلى المساعدات الغذائية والصحية" إلى القطاع المحاصر.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، أمس، حول قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وإعادة احتلال قطاع غزة، وشهدت الجلسة إدانات دولية واسعة لقرار إعادة احتلال غزة.

