إسرائيل تواصل تجويع غزة رغم دخول بعض الشاحنات والشهداء فوق الــ100 بـ24 ساعة

أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة بدخول عدد محدود من الشاحنات المحملة بالمساعدات التي يحتاجها أهالي القطاع المحاصر والممارس ضده حرب إبادة جماعية من الاحتلال.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي أن 124 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع أمس وهو عدد أقل بكثير مما يجب فلا يكاد يكفي أي شئ .

ويحتاج القطاع على الأقل في المتوسط 600 شاحنة يوميًا.

وأردف مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الــ124 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع أمس تعرض معظمها للنهب والسطو .



ولفت المكتب إلى أن المساعدات التي دخلت القطاع خلال 15 يوما لا تشكل سوى 14% من الاحتياجات الفعلية.



يأتي ذلك فيما قالت وزارة الصحة بغزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 100 شهيد و513 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية في وتيرة متزايدة من أعداد الضحايا في وحشية منقطعة النظير.



ذكرت صحة غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 31 شهيدا من منتظري المساعدات و388 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبهذا ووفق صحة غزة فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61,599 شهيدا و154,088 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ولا يشمل هذا الرقم الضخم أعداد المفقودين أو من سقطت عليهم المباني وغير ذلك من حالات ما يقول أن أعداد الضحايا أكبر من ذلك بكثير.

