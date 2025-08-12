قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
تأكيدا لـ «صدى البلد».. دينا الشربيني تنفي زواجها من كريم محمود عبد العزيز
من 5 إلى 54 مليار جنيه.. علي المصيلحي ودوره المحوري في دعم تكافل وكرامة
اليوم الـ 13.. قافلة زاد العزة تحمل 3450 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
اول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تعيين سمير حليلة حاكما لقطاع غزة
بدون أقساط.. خصم هذا المبلغ من عداد الكهرباء أبو كارت رسمياً
في ذكرى مرور 8 سنوات.. ليفربول يحتفل بأول هدف رسمي لمحمد صلاح بقميصه
قاضي قضاة فلسطين يعلق على هجوم جماعة الإخوان من تل أبيب على مصر
صيانة ودهان وتشجير.. 17 صورة ترصد استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
اضطرابات في جيش الاحتلال ومظاهرات لعائلات الأسرى ودعوات لإضراب ضخم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تواصل تجويع غزة رغم دخول بعض الشاحنات والشهداء فوق الــ100 بـ24 ساعة

أهالي غزة يحاولون الحصول على الدقيق
أهالي غزة يحاولون الحصول على الدقيق
محمد على

أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة بدخول عدد محدود من الشاحنات المحملة بالمساعدات التي يحتاجها أهالي القطاع المحاصر والممارس ضده حرب إبادة جماعية من الاحتلال.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي أن 124 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع أمس وهو عدد أقل بكثير مما يجب فلا يكاد يكفي أي شئ .

ويحتاج القطاع على الأقل في المتوسط 600 شاحنة يوميًا.

وأردف  مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الــ124 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع أمس تعرض معظمها للنهب والسطو .
 

ولفت المكتب إلى أن المساعدات التي دخلت القطاع خلال 15 يوما لا تشكل سوى 14% من الاحتياجات الفعلية.


يأتي ذلك فيما قالت وزارة الصحة بغزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 100 شهيد و513 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية في وتيرة متزايدة من أعداد الضحايا في وحشية منقطعة النظير.
 

ذكرت صحة غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 31 شهيدا من منتظري المساعدات و388 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
 

وبهذا ووفق صحة غزة فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61,599 شهيدا و154,088 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ولا يشمل هذا الرقم الضخم أعداد المفقودين أو من سقطت عليهم المباني وغير ذلك من حالات ما يقول أن أعداد الضحايا أكبر من ذلك بكثير.
 

غزة تجويع غزة الشاحنات والشهداء الــ100 إسرائيل مكتب الإعلام الحكومي القطاع المحاصر حرب إبادة إبادة جماعية الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

زيزو

أعظم لاعب.. خالد الغندور يتغنى بأداء أحمد زيزو

إيليا زابارني

مدافع أوكراني ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية

ياسر قمر

رئيس اتحاد الطائرة: الارتقاء بالبطولات ودعم الأندية والمدربين على رأس أولويات المجلس

بالصور

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي ..ماذا عن مصير الكوادر البشرية؟

ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد