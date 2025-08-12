تحرك لاحتجاجات واسعة في إسرائيل ضد نتنياهو الأحد

أفادت القناة 12 العبرية بأن اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل دعا النقابات لتمكين العمال من المشاركة باحتجاجات الأحد المقبل وذلك في ظل حالة التعطيل الحكومي لكل شيئ وإدخال الكيان في أزمات كبيرة دون تحقيق أي هدف للحرب وهما التحرير للرهائن وإنهاء المقاومة.

فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم أن الجامعة المفتوحة بإسرائيل تعلن الإضراب الأحد المقبل والانضمام للحراك المطالب بإعادة المخطوفين.



أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، الدعوات إلى إضراب عام تضامنا مع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال “إضراب يوم الأحد”.. جاء حتى من مؤيدي الحكومةالحالية و يجب أن يشاركوا، وأصر على أنها ليست حزبية سياسية.

ذكر :"أضربوا تضامنًا. أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كافٍ. أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر، ولا المسؤولية المتبادلة، ولا القيم اليهودية".

وجاءت تصريحات لابيد في أعقاب دعوة أطلقها يوم الأحد نحو 20 من آباء وأمهات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى فلسطينيين في قطاع غزة إلى الإضراب.

وفي يوم الاثنين، أيد منتدى الرهائن والأسر المفقودة، المجموعة الرئيسية الممثلة للأقارب، هذه الفكرة.

وكانت المجموعة تضغط على زعماء اتحاد النقابات العمالية الرئيسي في إسرائيل، الهستدروت، للانضمام إلى الاحتجاجات، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك.

وبدلاً من ذلك، قال إنه سيدعم "مظاهرات التضامن مع العمال"، حسبما قال المنتدى.

وأضاف المنتدى في بيان: "اسمحوا بإضراب المواطنين، من القاعدة إلى القمة. اسمحوا للجميع بأخذ يوم عطلة يوم الأحد بما يمليه عليهم ضميرهم".

وقالت الحركة في بيانها "لقد حان الوقت للتحرك والنزول إلى الشوارع"، مضيفة أن "675 يوما من الأسر والحرب يجب أن تنتهي".

واتهمت الجماعة الحكومة مجددا بالتضحية بالرهائن المتبقين "على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اللواء احتياط نمرود شيفر: لا فائدة من هذه الحرب بل هناك ضرر فقط و لقد نشرنا قوة عسكرية غير مسبوقة بغزة لمدة عامين وإذا كنا لم ننجح حتى الآن فماذا ستفيد عملية عسكرية أخرى



يأتي ذلك فيما قال الدفاع المدني بارتقاء 28 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة بأن 45 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.