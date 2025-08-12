قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا
انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد
إطلاق اسم فهمي عمر على ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتي لا بديلاً عنه
غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحرك لاحتجاجات واسعة في إسرائيل ضد نتنياهو الأحد

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أفادت  القناة 12 العبرية بأن اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل دعا النقابات لتمكين العمال من المشاركة باحتجاجات الأحد المقبل وذلك في ظل حالة التعطيل الحكومي لكل شيئ وإدخال الكيان في أزمات كبيرة دون تحقيق أي هدف للحرب وهما التحرير للرهائن وإنهاء المقاومة.

ذكرت القناة 12 أن اتحاد النقابات العمالية بإسرائيل يدعو النقابات لتمكين العمال من المشاركة باحتجاجات الأحد المقبل ويمكن تعزيز الصوت المشترك الذي يدعو إلى إعادة المخطوفين من غزة.
 

فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم أن الجامعة المفتوحة بإسرائيل تعلن الإضراب الأحد المقبل والانضمام للحراك المطالب بإعادة المخطوفين.


أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، الدعوات إلى إضراب عام تضامنا مع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال “إضراب يوم الأحد”.. جاء حتى من مؤيدي الحكومةالحالية و يجب أن يشاركوا، وأصر على أنها ليست حزبية سياسية.

ذكر :"أضربوا تضامنًا. أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كافٍ. أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر، ولا المسؤولية المتبادلة، ولا القيم اليهودية".

وجاءت تصريحات لابيد في أعقاب دعوة أطلقها يوم الأحد نحو 20 من آباء وأمهات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى فلسطينيين في قطاع غزة إلى الإضراب.

وفي يوم الاثنين، أيد منتدى الرهائن والأسر المفقودة، المجموعة الرئيسية الممثلة للأقارب، هذه الفكرة.

وكانت المجموعة تضغط على زعماء اتحاد النقابات العمالية الرئيسي في إسرائيل، الهستدروت، للانضمام إلى الاحتجاجات، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك.

وبدلاً من ذلك، قال إنه سيدعم "مظاهرات التضامن مع العمال"، حسبما قال المنتدى.

وأضاف المنتدى في بيان: "اسمحوا بإضراب المواطنين، من القاعدة إلى القمة. اسمحوا للجميع بأخذ يوم عطلة يوم الأحد بما يمليه عليهم ضميرهم".

وقالت الحركة في بيانها "لقد حان الوقت للتحرك والنزول إلى الشوارع"، مضيفة أن "675 يوما من الأسر والحرب يجب أن تنتهي".

واتهمت الجماعة الحكومة مجددا بالتضحية بالرهائن المتبقين "على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اللواء احتياط نمرود شيفر: لا فائدة من هذه الحرب بل هناك ضرر فقط و لقد نشرنا قوة عسكرية غير مسبوقة بغزة لمدة عامين وإذا كنا لم ننجح حتى الآن فماذا ستفيد عملية عسكرية أخرى
 

يأتي ذلك فيما قال الدفاع المدني بارتقاء 28 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة بأن 45 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

الجيش الإسرائيلي الحكومة بالرهائن إضراب المواطني لابيد النقابات العمالية إسرائيل النقابات العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

إبراهيم خان

فى ذكراه.. قصة زواج إبراهيم خان من فنانة مشهورة

فلاش باك

فلاش باك يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

بالصور

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد