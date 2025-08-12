غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه

يعارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المحتل إيال زامير موقف الحكومة الإسرائيلية من احتلال قطاع غزة كله وهو الأمر الذي أدى إلى توتر بينه وبين وزير الدفاع يسرائيل كاتس.



وبحسب صحف عبرية فإن الخلاف بين رئيس أركان الاحتلال ووزيره هو احتلال غزة وليس أي أمر آخر كمثل ما يروج له البعض بإن الخلاف بسبب ترقية ضباط وتدوير مناصب.

لم يبدأ التوتر بين كاتس وزامير "أمس، وهو ليس مرتبطا أيضا بالتعيينات. ولا يمكن عزل المواجهة الحالية عن النقاش حول استمرار الحرب في غزة، وموقف رئيس هيئة الأركان العامة في الموضوع والمناقض لموقف المستوى السياسي".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الخلاف اندلع حول التعيينات لأن هذا حيز مريح للشجار. فهذه ليست قضية أمنية صرف، ولا يدور الحديث عن عملية عسكرية خلف الحدود تشكل خطرا على حياة جنود، ولذلك فإنه مريح لكلا الجانبين إدارة النقاش وتبادل البيانات العلني في وسائل الإعلام حول التعيينات".

وأشارت الإذاعة إلى أن “هناك ترسبات بين الاثنين خلف الكواليس. الوزير كاتس يشعر منذ فترة أن زامير لا يقيم له وزنا ويعمل بشكل مستقل”.

في المقابل، زامير يشعر أن الوزير يضع العصي في الدواليب من أجل إضعافه وتحويل الجيش إلى جهاز مطيع.