كاتس يطالب جيش الاحتلال بالتركيز على إكمال هزيمة حماس وإعادة الأسرى

وزير دفاع الإحتلال
وزير دفاع الإحتلال
محمود نوفل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على جيش الاحتلال ضرورة تركيز كل القوات من أجل إكمال مهمة هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإعادة الأسري بأسرع وقت.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أن هزيمة حماس وتحرير الأسري المهمة الأبرز للجيش في هذه الأثناء.

في وقت سابق، أدلى وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس بتصريحات حاسمة خلال زيارته الميدانية للقطاع، مؤكدًا أن "الجيش سينفذ كل ما يقرره السياسيون"، في ما بدا وكأنه رسالة ضغط داخلية ورسالة تهديد موجهة إلى الخارج.

وجاءت تصريحات كاتس خلال جولة أجراها في غزة  ، برفقة عدد من قادة جيش الاحتلال، حيث التقى بجنود من القوات النظامية والاحتياط، وناقش معهم الأوضاع الميدانية، والتحديات التي تواجههم في ظل استمرار القتال.

تأكيد على خيار الاحتلال طويل الأمد
وأشار كاتس إلى أن الأهداف الرئيسية للحرب هي "هزيمة حماس" و"تهيئة الظروف لعودة الأسرى"، لكنه ركز بشكل لافت على هدف استراتيجي آخر يتمثل في إقامة وجود عسكري دائم داخل غزة.

وقال: "أمن التجمعات الإسرائيلية لا يمكن تحقيقه إلا عبر وجود دائم للجيش في مناطق استراتيجية داخل القطاع، لمنع تهريب السلاح ومنع أي هجمات مستقبلية."

إعادة إنتاج منطقة عازلة؟
ويعيد كلام وزير الدفاع إلى الأذهان سياسات "المناطق العازلة" التي فشلت في جنوب لبنان وقطاع غزة سابقًا، لكنه يؤكد اليوم على ضرورة وجود "حزام أمني" بين السكان الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية، معتبرًا ذلك "درسًا مستفادًا من 7 أكتوبر."

