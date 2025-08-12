تسريبات أمريكية تكشف خطط لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة غزة

تستمر الجهود لإيجاد حاكم غزة، فيما قالت صحف عبرية أن الأمر يبدو غير مؤكدًَا بعد.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

كشفت الصحيفة أن أوراق سرية قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية تتحدث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى "اليوم التالي" في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.