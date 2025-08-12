وزير خارجية الأردن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا



افادت وسائل إعلام أردنية بأن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إلتقي منذ قليل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس بارِك.

وجاء اللقاء قُبَيل بدء الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري-الأمريكي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك، والذي يُعقَد في مقر الوزارة.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس بارِك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية من الدول الثلاث.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 يوليو 2025، والتي تناولت تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بجنوب سوريا والعمل على إيجاد حلول للأزمة هناك.