لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها على الفيسبوك،طريقة عمل السموزى المغذي لزيادة الوزن بمكونات طبيعية وسهلة، وسعرات عالية بطريقة صحية لزيادة الوزن.

طريقة عمل سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

المكونات:

1 ثمرة موز كبيرة (ناضجة)

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني (أو أي نوع مكسرات)

1 كوب لبن كامل الدسم (يمكن استبداله بلبن جوز الهند أو لوز لزيادة النكهة والسعرات)

1 ملعقة صغيرة عسل أو تمر معجون (اختياري للتحلية)

2 ملعقة شوفان (اختياري)

مكعبات ثلج حسب الرغبة

الطريقة سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن:

1. ضعي كل المكونات في الخلاط (الموز، زبدة الفول السوداني، اللبن، العسل، الشوفان، والثلج).

2. اضربيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

3. قدّميه في كوب كبير، ويمكن تزيينه برشة قرفة أو قطع موز أو مكسرات مجروشة.

السعرات التقريبية:

حوالي 500 – 700 سعر حراري حسب كمية زبدة الفول وكمية العسل – ممتاز كوجبة خفيفة أو قبل التمرين لزياده الوزن