بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها على الفيسبوك،طريقة عمل السموزى  المغذي لزيادة الوزن بمكونات طبيعية وسهلة، وسعرات عالية بطريقة صحية لزيادة الوزن.

طريقة عمل سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

المكونات:

1 ثمرة موز كبيرة (ناضجة)

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني (أو أي نوع مكسرات)

1 كوب لبن كامل الدسم (يمكن استبداله بلبن جوز الهند أو لوز لزيادة النكهة والسعرات)

1 ملعقة صغيرة عسل أو تمر معجون (اختياري للتحلية)

2 ملعقة شوفان (اختياري)

مكعبات ثلج حسب الرغبة

الطريقة سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن:

1. ضعي كل المكونات في الخلاط (الموز، زبدة الفول السوداني، اللبن، العسل، الشوفان، والثلج).

2. اضربيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

3. قدّميه في كوب كبير، ويمكن تزيينه برشة قرفة أو قطع موز أو مكسرات مجروشة.

 السعرات التقريبية:

حوالي 500 – 700 سعر حراري حسب كمية زبدة الفول وكمية العسل – ممتاز كوجبة خفيفة أو قبل التمرين لزياده الوزن

