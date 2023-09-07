أمين شباب حزب الاتحاد: يجب زيادة التوعية الطلابية بأنشطة وانتخابات الاتحادات

قدم عماد سلامة غنيم، أمين شباب حزب الاتحاد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عددا من التوصيات بشأن تعزيز الاتحادات الطلابية والاهتمام بتأهيل الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب المندرجة تحت المحور الاجتماعي المنعقدة اليوم الخميس؛ لمناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

واقترح غنيم طرح برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل ومحاولة توفير فرص لهم لخلق قوى منتجه قادرة على الإضافة المستدامة للاقتصاد المصري، وتيسير مشاركة الشباب في العمل المدني التطوعي من خلال منظمات المجتمع المدني و تسليط الضوء الإعلامي عليهم وتكريم الكوادر الشبابية لزيادة تحفيز الشباب، بجانب مساندة الشباب ذوي الهمم في الاندماج في المجتمع والتأكيد على عدم تهميشهم، ودعمهم للبدء في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتوعية بمصادر التمويل لدعم مشروعاتهم، وتبني رواد الأعمال والتوسع في خلق فرص العمل، والتوسع في توفير وحدات سكنية وتيسير الزواج، والمشاركة المجتمعية في وضع سياسة الدولة للشباب.

وفيما يخص الاتحادات والأنشطة الطلابية، دعا أمين شباب حزب الاتحاد إلى زيادة سبل التوعية الطلابية بالأنشطة وانتخابات الاتحادات سواء بالترشح أو التصويت، وتعديل شروط صحة الانتخابات باللائحة م/329 ، والابتعاد عن تعيين الاتحادات الطلابية من الجهه المختصة، مع تشجيع الطلاب على الانضمام إلى الاتحادات الطلابية لتفعيل وتحقيق الأهداف الرئيسية من الاتحاد الطلابي من تنمية القيم الروحية والأخلاقية وزيادة الوعي الوطني لدى الطلاب وتأهيلهم للقيادة.