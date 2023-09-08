7500 شنطة غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية في سيناء

تسلمت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، الدفعة الثالثة (7500) شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف، والتى تم تسلمها لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء، في إطار الدور الاجتماعي إسهامها في خدمة المجتمع .

الأولى بالرعاية:

تم تسليمها إلى اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لإعادة توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة شمال سيناء ، بالتنسيق بين محافظة شمال سيناء و مديرية أوقاف شمال سيناء ، ومديرية التضامن الاجتماعي .

وستتم عملية التوزيع، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، ليصبح إجمالي ما تسلمته مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية أوقاف شمال سيناء (13500) شنطة سلع غذائية حتى تاريخه من شهر سبتمبر 2023.

