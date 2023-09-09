عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| كيف مازح النجم سيلفستر ستالون بابا الفاتيكان بطريقة غير متوقعة

سيلفستر ستالون وبابا
سيلفستر ستالون وبابا الفاتيكان

مازح  النجم سيلفستر ستالون الحاصل على  جائزة الأوسكار عام 1976 عن فيلم" روكي بالبوا" بابا الفاتيكان بطريقة غير متوقعة اثناء زيارته مدينة الفاتيكان.

خلال زيارته إلى القصر الرسولي في مدينة الفاتيكان، رافق نجم  سيلفستر ستالون زوجته جينيفر فلافين وبناتهما الثلاث صوفيا وسيستين وسكارليت، بالإضافة إلى شقيقه فرانك.

 

ومن خلال الارتقاء بشخصيته العامة، شوهد ستالون في مقطع فيديو وهو يمازح  البابا البالغ من العمر 86 عامًا وأكد أنه يستعد لملاكمته، حيث رفع قبضتيه كمقاتل قبل أن يقوم البابا، الذي كان يرتدي ملابسه البيضاء التقليدية وقلنسوة، بتقليد أفضل ما لديه. 

ونشر ستالون (77 عاما) هذا المقطع الطريف على إنستجرام، مصحوبا بصورة له وهو يحمل خمس حلقات مفاتيح مع عدة مفاتيح في كل منها، قائلا: "لحظة نادرة جدا وخاصة"، مضيفاً “سُمح لي أن أحمل المفاتيح التي تفتح كل باب في مدينة الفاتيكان بأكملها! بما في ذلك كنيسة سيستينا”.

سيلفستر ستالون بابا الفاتيكان الفاتيكان القصر الرسولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

المغرب.. بيان مهم من الجيش بعد الزلزال العنيف

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

موضوعات متعلقة

مُذنب نادر يصل إلى الأرض في هذا التوقيت .. ما قصته؟

ظهور ثعبان عملاق يزحف بأحد شوارع بريطانيا.. ما القصة

ماذا حدث للأسد الأكثر وحدة في العالم بعد وفاة صاحبه؟

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

ولادة جرو بخمسة أقدام وذيلين.. صور

اكتشاف سمكة قرش بأسنان إنسان.. ما القصة؟

كيفية حفظ القرآن للأطفال بدون نسيان.. شيخ بمكة المكرمة يكشف السر

لن تصدق.. خطوة واحدة تساعدك في الحفاظ على بطارية الهاتف

ترشيحاتنا

المغرب .. وزارة الداخلية تعلن وفاة 296 شخصا جراء الزلزال

نظام رجيم بدون معاناة .. إليك نصائح خبراء التغذية

المغرب .. مصرع 30 شخصا على الأقل معظمهم في مراكش جراء الزلزال

دعاء بعد الفجر لقضاء الحوائج..17 كلمة تحقق أمنياتك المستحيلة رددها وترقب معجزة

كيف أتقي الله في السن والعلن ؟.. اعرف أسهل طريقة للوصول

صحف الكويت|ولي عهد السعودية يبحث جهود حل الأزمة الأوكرانية مع زيلينسكي.. زلزال عنيف يضرب المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الفتوح عمارة.. حصل على الدكتوراه فى الإخراج وظل يقدم الأدوار الثانوية

أسباب النزيف من الأذن وطريقة علاجه

طريقة تحضير كبسة سعودى الأصلية

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج؟

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ