شاهد| كيف مازح النجم سيلفستر ستالون بابا الفاتيكان بطريقة غير متوقعة

مازح النجم سيلفستر ستالون الحاصل على جائزة الأوسكار عام 1976 عن فيلم" روكي بالبوا" بابا الفاتيكان بطريقة غير متوقعة اثناء زيارته مدينة الفاتيكان.

خلال زيارته إلى القصر الرسولي في مدينة الفاتيكان، رافق نجم سيلفستر ستالون زوجته جينيفر فلافين وبناتهما الثلاث صوفيا وسيستين وسكارليت، بالإضافة إلى شقيقه فرانك.

ومن خلال الارتقاء بشخصيته العامة، شوهد ستالون في مقطع فيديو وهو يمازح البابا البالغ من العمر 86 عامًا وأكد أنه يستعد لملاكمته، حيث رفع قبضتيه كمقاتل قبل أن يقوم البابا، الذي كان يرتدي ملابسه البيضاء التقليدية وقلنسوة، بتقليد أفضل ما لديه.

ونشر ستالون (77 عاما) هذا المقطع الطريف على إنستجرام، مصحوبا بصورة له وهو يحمل خمس حلقات مفاتيح مع عدة مفاتيح في كل منها، قائلا: "لحظة نادرة جدا وخاصة"، مضيفاً “سُمح لي أن أحمل المفاتيح التي تفتح كل باب في مدينة الفاتيكان بأكملها! بما في ذلك كنيسة سيستينا”.