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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يشارك في قمة العشرين.. فيديو

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة دول العشرين، وكان في استقباله راجيف شاندراسيخار وزيرة الدولة لتطوير المهارات وريادة الأعمال في الهند.

ويختتم ترودو في الهند جولته الآسيوية التي بدأها بزيارة إندونيسيا، وحضر اجتماعًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المكونة من 10 دول.

وكانت المحطة التالية لرئيس الوزراء الكندي في سنغافورة واجتمع مع رئيس الحكومة وقادة الأعمال في الدولة المدينة لتشجيع الاستثمار في كندا والصادرات الكندية.

وتأتي قمة العشرين في ظل ظروف دولية عاصفة خاصة مع اشتداد المواجهات في الحرب الأوكرانية، في وقت يتصاعد نفوذ الصين التي تتحدّى القوة الأمريكية العظمى على نحو متزايد.

رئيس الوزراء الكندي الهند قمة العشرين ترودو راجيف شاندراسيخار اندونيسيا

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