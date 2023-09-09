نظام رجيم بدون معاناة .. إليك نصائح خبراء التغذية

يعاني الكثير من الرجال والنساء من بروز الكرش حيث يشوه المظهر العام وعند البدء في رجيم يستغرق الأمر وقتا طويلا مع بعض الأشخاص،إليك بعض النصائح لاتباع نظام رجيم بدون معاناة

نصائح لاتباع نظام رجيم بدون معاناة

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من تناول وجبات ثلاثة كبيرة في اليوم، حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم. هذا سيساعد في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة والمشبعة بالسعرات الحرارية.

الاعتماد على الأغذية الصحية: قم بتضمين الكثير من الخضروات والفواكه والبروتينات النباتية والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي. هذه الأغذية تحتوي على قيمة غذائية عالية وتعطي الشبع لفترة أطول، مما يساعد في تجنب الشعور بالجوع المفرط.

تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة: حاول تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة التي تحتوي على مواد حافظة وسكر مضاف ودهون مشبعة، اختر الأطعمة الطازجة والمحضرة في المنزل قدر الإمكان.

شرب الماء بكميات كافية: تأكد من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. الشرب المنتظم للماء يساعد في الشعور بالشبع ويعزز عملية الهضم ويساعد في تفادي الشعور بالجوع الكاذب.

ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث تساعد في حرق السعرات الحرارية وتعزيز اللياقة البدنية. يمكنك اختيار نشاط يعجبك مثل المشي، ركوب الدراجة، أو السباحة.

تناول وجبة خفيفة قبل الشعور بالجوع الشديد: عندما تشعر بالجوع، قم بتناول وجبة خفيفة صحية قبل أن يصل الجوع إلى مستوى شديد. هذا سيساعد في تجنب الشعور بالرغبة الشديدة في تناول الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية.

تحفيز النفس والمكافأة: حافظ على تحفيز نفسك ومكافأة نفسك بأشياء أخرى غير الطعام. احرص على تكريم نجاحاتك وتحقيق أهدافك بمكافأة غير غذائية مثل الذهاب للسينما أو قراءة كتاب جديد.

يجب أن تتذكر أنه من المهم أن تتبع نظام غذائي صحي ومتوازن وأن تتشاورمع أخصائي تغذية قبل البدء في أي نظام غذائي جديد قد يساعدك الاستشارة مع خبير في تحديد الاحتياجات الغذائية الفردية وضمان تلبية احتياجاتك الصحية أثناء اتباع الرجيم.