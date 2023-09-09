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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين تبحث صلاحية المنشآت ومدى كفاءتها للتشغيل بمدينة العريش

زيارة نقيب مهندسي
زيارة نقيب مهندسي مصر الي العريش

تفقد وفد نقابة المهندسين بالقاهرة، عددا من المنشآت بمدينة العريش،  محافظة شمال سيناء،  ليتم وضع تقرير عن صلاحية المنشآت الحكومية ومدي كفائتها للتشغيل  بناءا على الاجتماع الذي تم مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
 

الحماية المدنية:

حيث تفقد الوفد  استاد العريش (المدرجات والمقصورة الرئيسية والمباني الادارية وحمام السباحة )، ومركز شباب مدينة العريش ، ومبني الحماية المدنية بشارع الخزان، وزيارة للمبني الاجتماعي الخاص  بنقابة المهندسين ، وزيارة ارض نادي المهندسين بساحل البحر

 

وضم الوفد النقيب العام لمهندسي مصر م.طارق النبراوي ، م. احمد حشيش رئيس الشعبة المدنية بالنقابة ، والمهندس القدير م. احمد رمزي ، و النائب م. محمد عبد المغني ، والدكتور المهندس ايمن حسين ، والمهندس حسين محمود.

 

وطالب المحافظ ، نقابة المهندسين المصريين بوضع تصور لتطوير ميدان الشيخ زويد ووضع التخطيط العمراني لمدينة الشيخ زويد وتطوير المدينة ، عقب الاحداث التي شهدتها خلال فترة الحرب على الإرهاب، بجانب المساهمة في تطوير القري العائدة.


بدوره أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، علي أن النقابة تكرس كافة امكانياتها لتقديم مختلف أشكال التعاون مع محافظة شمال سيناء،  من خلال المشاركة في الخطط والمشروعات التنموية وتقديم الاستشارات الهندسية والدورات التدريبية للمهندسين، فضلًا عن المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأضاف المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين في شمال سيناء، أنه سيتم  بوضع تقرير هندسي عن صلاحية بعض المنشآت الحكومية من عدمه، مثل المقصورة الرئيسية لإستاد العريش والمبني الإداري وحمام السباحة ومقصورة ملعب كرة القدم بمركز شباب مدينة العريش ومبني الحماية المدنية في شارع أسيوط بالعريش.
 

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