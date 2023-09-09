حفظ الله المغرب.. أمير قطر يعزي الملك محمد السادس

أعرب أمير قطر تميم بن حمد، اليوم عن تعازيه للملك محمد السادس ملك المغرب، في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أمس الجمعة، وتسبب في مئات الوفيات والإصابات.

وقال "بن حمد" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": خالص التعازي لأخي جلالة الملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة من البلاد، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله المغرب وشعبه من كل مكروه".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.