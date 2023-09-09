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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة العشرين تدين "استخدام القوة" في أوكرانيا لتحقيق مكاسب "إقليمية"

قمة العشرين
قمة العشرين

ندد زعماء مجموعة العشرين باستخدام القوة في أوكرانيا لتحقيق مكاسب إقليمية، وذلك في بيان القمة، الذي صدر اليوم السبت دون أن يذكروا روسيا بالاسم، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وفي إشارة إلى "الحرب في أوكرانيا"، قالت الوثيقة إنه يتعين على "جميع الدول" "الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها سعيا للاستيلاء على الأراضي وتهديد السيادة أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

ولم تكن هناك إشارة صريحة إلى روسيا، على عكس بيان مجموعة العشرين في بالي العام الماضي الذي استشهد بقرار للأمم المتحدة يدين "بأشد العبارات هجوم الاتحاد الروسي على أوكرانيا".

ومع ذلك، رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بهذه الصياغة. 

وقال للصحفيين "من وجهة نظرنا هذه الصياغة جيدة".

وشدد على المبادئ التي تنص على أنه لا يجوز للدول استخدام القوة لتحقيق مكاسب إقليمية، وأن استخدام الأسلحة النووية "غير مقبول"، وأن "السلام العادل يجب أن يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية".

وأضاف سوليفان أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية، يجب أن تتوقف".

استخدام القوة البنية التحتية الاستقلال السياسي الاتحاد الروسي زعماء مجموعة العشرين جيك سوليفان

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