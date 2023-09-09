بعد الزلزال المدمر..انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بالمغرب

أفادت مصادر رسمية مغربية ،اليوم السبت، بانقطاع الكهرباء في بعض المناطق بسبب الزلزال.

وأضافت المصادر أن تعرض مواقع تاريخية في المغرب لأضرار بسبب الزلزال، مضيفة أن الحملات في المغرب لإيصال المساعدات مستمرة للمتضررين من جراء الزلزال.

ولفتت المصادر إلى أن معظم الوفيات بسبب الزلزال وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.

ودعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، اليوم.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.