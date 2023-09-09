عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب إنجلترا يتعادل مع أوكرانيا في تصفيات يورو 2024

منتخب إنجلترا - المصدر
منتخب إنجلترا - المصدر : Getty images

 تعادل منتخب إنجلترا مع مضيفه الأوكراني بهدف لمثله، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2023”.

 وأقيمت المباراة في بولندا، حيث يخوض المنتخب الأوكراني مبارياته على أرضه خارج البلاد بسبب الحرب مع روسيا.

المنتخب الأوكراني افتتح التسجيل عن طريق أوليكساندر زينتشينكو في  الدقيقة 26، قبل أن يدرك كايل والكر التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 41.

 ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 13 نقطة بعد خوض خمس مباريات، بفارق ست نقاط عن المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني والذي خاض أربع مباريات.

 ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن مقدونيا الشمالية، قبل لقاءهما بعد قليل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

ترشيحاتنا

أحمد موسى: قمة العشرين شهدت ترحيبا كبيرا من ناريندا مودي بالرئيس السيسي

أرتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 1305 أشخاص

مصرع مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين جراء زلزال المغرب

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للموظفين

60 دقيقة| جهز ساعتك للتأخير.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

تغيير عاداتنا الاستهلاكية.. إجراءات حكومية ضرورية لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ