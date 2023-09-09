منتخب إنجلترا يتعادل مع أوكرانيا في تصفيات يورو 2024

تعادل منتخب إنجلترا مع مضيفه الأوكراني بهدف لمثله، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2023”.

وأقيمت المباراة في بولندا، حيث يخوض المنتخب الأوكراني مبارياته على أرضه خارج البلاد بسبب الحرب مع روسيا.

المنتخب الأوكراني افتتح التسجيل عن طريق أوليكساندر زينتشينكو في الدقيقة 26، قبل أن يدرك كايل والكر التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 41.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 13 نقطة بعد خوض خمس مباريات، بفارق ست نقاط عن المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني والذي خاض أربع مباريات.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن مقدونيا الشمالية، قبل لقاءهما بعد قليل.