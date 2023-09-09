حقيقة الاستغناء عن الخيالة بمنطقة الأهرامات

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل وكواليس جولة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في منطقة الأهرامات اليوم.

وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه لا غنى عن الخيالة في منطقة الأهرامات لكنهم سيتواجدون في منطقة التريض بالأهرامات".

وأضاف مصطفى وزيري:" الزائر يستطيع أن يترجل في منطقة الأهرامات لزيارة مختلف المناطق الأثرية في منطقة الأهرامات ".

وتابع مصطفى وزيري:" يتم إعداد برامج متميزة للسياح في منطقة الاهرامات، وهناك ممشى سياحي بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات ".