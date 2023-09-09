سلامة داود: أسبوع شباب الجامعات حدث طلابي كبير وإضافة في سجل الوطن|صور

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، في الاحتفالية التي نظمتها جامعة حلوان؛ بمناسبة افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إضافة إلى جميع رؤساء الجامعات المصرية، وبمشاركة 45 جامعة ومعهدًا عاليًا.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود جامعة حلوان في تنظيم هذا الحدث الطلابي الكبير الذي يعد إضافة كبيرة في سجل الوطن والنهوض والارتقاء به في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى هامش أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، تم افتتاح معرض إبداعات الطلاب، وقام طلاب الجامعات المشاركة باستعراض الفرق الطلابية، رافعين علم كل جامعة؛ للتعريف بالجامعات المشاركة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، وسعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات، وعادل بكر مدير عام رعاية الطلاب.