بعد زلزال المغرب المدمر.. البحوث الفلكية تؤكد: مصر لن تتأثر| فيديو

زلزال المغرب.. قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، إن الطاقة المدمرة للزلزال تنطلق في الهزة الأولى ومايأتي بعدها من هزات تكون أقل في حدتها.



هل ستتعرض مصر لزلزال كما حدث بالمغرب؟

وأكد “الحديدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن مصر بعيدة عن المغرب، وكل منطقة لها خواصها الجيولوجية، وهي بعيدة تمامًا عن تأثير الزلازل الحادثة في المغرب، معقبًا: “مصر ليس لها علاقة إطلاقًا بما يحدث في المغرب”.

جدر بالذكر أنه خلال الساعات الماضية ضربت المملكة المغربية هزة أرضية جديدة ، وكأنها تذكر العالم بما حدث في سوريا وتركيا في فبراير الماضي، حيث تسببت هذه الهزات في خسائر بشرية واقتصادية فادحة.