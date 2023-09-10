خالد فهمي يكشف أهمية مشاركة مصر في مجموعة العشرين

أكد الدكتور خالد فهمي، مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن مجموعة العشرين تتكون من 20 دولة، وتم إنشاؤها في عام 1999، نتيجة المشكلات الاقتصادية التي واجهت العالم خلال تلك الفترة.

وقال خالد فهمي، خلال لقاء له ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن أبرز الدول الموجودة في مجموعة العشرين هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والهند وفرنسا وألمانيا وروسيا، وهي دول لها ثقل داخل المجتمع الدولي، ولها قدرة على حل المشكلات الاقتصادية العالمية.

التبادل التجاري الكبير بين مصر والهند

وأضاف مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن دعوة مصر لقمة العشرين يرجع لعدة عوامل، منها التاريخ الطويل بين مصر والهند، إضافة إلى التبادل التجاري الكبير بين مصر والهند والذي وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار.