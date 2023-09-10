ضياء حلمي: كلمة الرئيس السيسي بمجموعة العشرين تعد مواجهة صريحة لمشكلات العالم

أكد الدكتور ضياء حلمى، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن المشكلات الاقتصادية أصبحت أزمات عالمية تضغط على الشعوب والدول، مشيرا إلى أن العالم سيخرج بعد مجموعة العشرين بمنهج جديد يعتمد على وجود القارة الأفريقية ضمن تلك المجموعة.

وقال ضياء حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة، وتعد مواجهة صريحة لمشكلات العالم.

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن فكرة ممر تجاري جديد ووجود سكة حديدية للربط بين أوروبا والهند عن طريق الشرق الأوسط، أمر يستحق الدراسة، لأن خطوط التجارة العالمية أصبحت أمرا أساسيا وحتميا.

مخزن للحبوب

وأشار ضياء حلمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لديها الاستعداد الكامل بأن تكون مخزنا للحبوب، وأن تقوم بتوزيعه للدول الأفريقية والمجاورة.